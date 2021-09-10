Брондбю - Силькеборг

|15 тур
|4 ноября, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|0:1
|Брондбю
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:0
|Силькеборг
|15 тур
|4 ноября, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|0:1
|Брондбю
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:0
|Силькеборг
|17 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|1:3
|Брондбю
|12 тур
|15 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|4:1
|Силькеборг
|18 тур
|27 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:1
|Силькеборг
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|0:2
|Брондбю
|29 тур
|17 мая, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Брондбю
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Силькеборг
|2 тур
|28 июля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Силькеборг
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|1:2
|Брондбю
|3 тур
|30 июля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Силькеборг
|29 тур
|3 мая, четверг
|22:00
|Брондбю
|3:2
|Силькеборг
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Брондбю
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Брондбю
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|19 тур
|5 декабря, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|2:2
|Брондбю
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:2
|Силькеборг
|24 тур
|1 апреля, четверг
|18:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:0
|Брондбю
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|4:1
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43