Сендерийск - Виборг

|18 тур
|26 ноября, суббота
|18:00
|Виборг
|2:2
|Сендерийск
|13 тур
|14 октября, пятница
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Виборг
|18 тур
|26 ноября, суббота
|18:00
|Виборг
|2:2
|Сендерийск
|13 тур
|14 октября, пятница
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Виборг
|29 тур
|11 мая, среда
|19:00
|Сендерийск
|2:0
|Виборг
|21 тур
|12 марта, суббота
|18:00
|Виборг
|0:0
|Сендерийск
|7 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Сендерийск
|2:1
|Виборг
|30 тур
|4 мая, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:0
|Виборг
|17 тур
|30 ноября, суббота
|20:00
|Виборг
|2:2
|Сендерийск
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|0:3
|Виборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23