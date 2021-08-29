Орхус - Оденсе

|16 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|0:0
|Орхус
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|4:2
|Оденсе
|16 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|0:0
|Орхус
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|4:2
|Оденсе
|25 тур
|1 июня, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:0
|Оденсе
|10 тур
|20 сентября, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|25 тур
|11 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|6 октября, суббота
|17:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|30 сентября, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:1
|Орхус
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|19 тур
|26 февраля, пятница
|20:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|4 тур
|7 августа, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|30 тур
|5 мая, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:1
|Оденсе
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|4:1
|Орхус
|7 тур
|30 августа, пятница
|20:30
|Оденсе
|3:6
|Орхус
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:4
|Орхус
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|27 тур
|23 апреля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23