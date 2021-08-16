Введите ваш ник на сайте

Вайле - Ольборг

16.08.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 5 тур Вайле - Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
9 тур
19 мая, среда 19:00 Ольборг 2:1 Вайле
3 тур
16 апреля, пятница 20:00 Вайле 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 16:00 Вайле 0:2 Ольборг
6 тур
26 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:3 Вайле
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
23 ноября, пятница 21:00 Вайле 1:1 Ольборг
9 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Вайле
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
...
  • Читайте нас: 