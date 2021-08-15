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Оденсе - Силькеборг

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 5 тур Оденсе - Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
6 тур
8 июля, среда 21:00 Оденсе 1:3 Силькеборг
1 тур
15 июня, понедельник 20:00 Силькеборг 6:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
9 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 0:3 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Силькеборг
9 тур
15 сентября, пятница 19:00 Силькеборг 1:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 16 мая, вторник 19:00 Силькеборг 2:1 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 13 мая, суббота 17:00 Оденсе 3:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
1 тур
15 июля, пятница 21:15 Оденсе 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 19:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
16 тур
29 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
10 тур
4 октября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Оденсе 3:3 Силькеборг
18 тур
24 ноября, суббота 20:00 Силькеборг 0:2 Оденсе
4 тур
3 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
30 апреля, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
19 тур
5 марта, понедельник 22:00 Оденсе 2:2 Силькеборг
8 тур
10 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 0:0 Силькеборг
22 тур
19 марта, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
24 апреля, суббота 19:00 Оденсе 1:0 Силькеборг
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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