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Орхус - Копенгаген

15.08.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 5 тур Орхус - Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
3 мая, понедельник 20:00 Копенгаген 3:2 Орхус
5 тур
25 апреля, воскресенье 21:00 Орхус 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021)
18 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:3 Орхус
6 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Орхус 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
8 тур
19 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:4 Орхус
5 тур
5 июля, воскресенье 21:00 Орхус 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
28 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Копенгаген
2 тур
19 июля, пятница 20:00 Копенгаген 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
14 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:2 Орхус
6 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Орхус 1:1 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
Финал
25 мая, пятница 20:00 Копенгаген 4:1 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
13 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
11 тур
24 сентября, суббота 16:30 Копенгаген 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Орхус
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
6 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
19 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Копенгаген
5 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
15 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
18 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
11 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Копенгаген
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Копенгаген 0:1 Орхус
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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