Силькеборг - Виборг

|4 тур
|21 апреля, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Виборг
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|14:00
|Виборг
|0:0
|Силькеборг
|4 тур
|21 апреля, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Виборг
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|14:00
|Виборг
|0:0
|Силькеборг
|14 тур
|21 октября, пятница
|21:15
|Виборг
|1:3
|Силькеборг
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|Силькеборг
|1:5
|Виборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43