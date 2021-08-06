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Силькеборг - Виборг

06.08.2021, Пятница, 19:30 мск Дания. Суперлига, 4 тур Силькеборг - Виборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
4 тур
21 апреля, пятница 19:00 Силькеборг 1:2 Виборг
3 тур
17 апреля, понедельник 14:00 Виборг 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
21 октября, пятница 21:15 Виборг 1:3 Силькеборг
6 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Силькеборг 1:5 Виборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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