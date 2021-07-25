Введите ваш ник на сайте

Брондбю - Виборг

25.07.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 2 тур Брондбю - Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Виборг 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
23 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Виборг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:2 Брондбю
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Виборг 0:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Виборг 0:1 Брондбю
12 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Виборг
4 тур
9 августа, пятница 20:30 Виборг 2:2 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
...
  • Читайте нас: 