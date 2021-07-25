Брондбю - Виборг

|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Виборг
|1:2
|Брондбю
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Виборг
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Виборг
|1:2
|Брондбю
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Виборг
|31 тур
|23 мая, понедельник
|20:00
|Брондбю
|0:1
|Виборг
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:2
|Брондбю
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:4
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43