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Ольборг - Мидтьюлланд

24.07.2021, Суббота, 19:00 мск Дания. Суперлига, 2 тур Ольборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
17 тур
19 февраля, пятница 21:00 Ольборг 0:2 Мидтьюлланд
10 тур
28 ноября, суббота 18:00 Мидтьюлланд 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
10 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:2 Ольборг
1 тур
14 июня, воскресенье 15:00 Ольборг 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Ольборг 0:1 Мидтьюлланд
4 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
18 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Ольборг
2 тур
20 июля, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
6 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Ольборг
5 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 3:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
20 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:1 Мидтьюлланд
11 тур
1 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 4:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
13 марта, понедельник 21:00 Ольборг 1:1 Мидтьюлланд
13 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:0 Мидтьюлланд
19 тур
29 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Ольборг
4 тур
10 августа, понедельник 20:00 Ольборг 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 18:00 Ольборг 1:2 Мидтьюлланд
15 тур
23 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
2 тур
26 июля, суббота 19:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
5 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
22 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
6 тур
26 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
29 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
15 тур
5 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:3 Мидтьюлланд
6 тур
17 августа, пятница 20:30 Ольборг 3:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
4 апреля, среда 20:30 Ольборг 1:2 Мидтьюлланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
30 апреля, суббота 16:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
16 тур
13 ноября, суббота 21:05 Мидтьюлланд 2:2 Ольборг
5 тур
16 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 3:2 Мидтьюлланд
20 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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