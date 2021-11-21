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Мольде - Русенборг

21.11.2021, Воскресенье, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Мольде - Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
4 тур
24 мая, понедельник 21:00 Русенборг 2:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Русенборг 3:1 Мольде
2 тур
20 июня, суббота 21:30 Мольде 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:1 Мольде
5 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Русенборг
4 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 4:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
12 августа, суббота 19:00 Мольде 1:2 Русенборг
3 тур
8 апреля, суббота 19:00 Русенборг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
24 сентября, суббота 19:00 Мольде 1:3 Русенборг
13 тур
28 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Русенборг
14 тур
27 июня, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Мольде 3:1 Русенборг
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Русенборг 0:2 Мольде
Copa del Sol 2010
Матч за 7-е место,
11 февраля, четверг 19:00 Русенборг 1:0 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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