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Лиллестрем - Стабек

27.10.2021, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 24 тур Лиллестрем - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
1 тур
21 июля, среда 20:00 Стабек 2:3 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 1:3 Стабек
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Стабек 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 3:2 Стабек
7 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
15 июля, суббота 19:00 Лиллестрем 2:2 Стабек
12 тур
3 июня, суббота 19:00 Стабек 2:4 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
1 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Лиллестрем
15 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 17:30 Стабек 2:0 Лиллестрем
11 тур
24 мая, суббота 17:30 Лиллестрем 5:1 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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