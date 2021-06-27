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Буде-Глимт - Стабек

27.06.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 12 тур Буде-Глимт - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:2 Стабек
11 тур
30 июля, четверг 19:00 Стабек 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:3 Стабек
5 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Стабек 0:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
26 сентября, понедельник 20:00 Стабек 1:0 Буде-Глимт
3 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 6:1 Стабек
12 тур
7 июня, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Стабек 2:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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