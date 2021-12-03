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Баия - Атлетико Минейро

03.12.2021, Пятница, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 32 тур Баия - Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2021
13 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 3:0 Баия
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
14 февраля, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 1:1 Баия
17 тур
20 октября, вторник 02:00 Баия 3:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
35 тур
28 ноября, четверг 03:00 Баия 1:1 Атлетико Минейро
16 тур
24 августа, суббота 17:00 Атлетико Минейро 0:1 Баия
Бразилия. Серия А 2018
35 тур
18 ноября, воскресенье 02:00 Атлетико Минейро 1:0 Баия
16 тур
31 июля, вторник 02:00 Баия 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
12 ноября, воскресенье 23:00 Баия 2:2 Атлетико Минейро
15 тур
20 июля, четверг 03:45 Атлетико Минейро 0:2 Баия
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
22 октября, среда 03:50 Баия 1:1 Атлетико Минейро
11 тур
20 июля, воскресенье 01:30 Атлетико Минейро 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 01:30 Баия 0:0 Атлетико Минейро
14 тур
15 августа, четверг 00:00 Атлетико Минейро 2:0 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
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