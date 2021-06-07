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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Фарерские острова - Лихтенштейн
Фарерские острова - Лихтенштейн: обзор матча 07 июня 2021
Фарерские острова
07.06.2021, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Лихтенштейн
23'
К. Ольсен
38'
Б. Хендрикссон
41'
Б. Хендрикссон
65'
К. Ольсен
79'
В. Давидсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фарерские острова - Лихтенштейн
84'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
ГОЛ с пенальти! 5:0!
В. Давидсен
79'
ГОЛ! 4:0!
К. Ольсен
65'
Замена
Т. Йенсен
️️️️
М. Ольсен
62'
Замена
А. Ольсен
️️️️
Б. Хендрикссон
60'
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Х. Аскхам
46'
Замена
О. Фэре
️️️️
Х. Ватнсдаль
46'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
Й. Эдмундссон
46'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
45'
ГОЛ! 3:0!
Б. Хендрикссон
Пас отдал
М. Ольсен
41'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хендрикссон
Пас отдал
С. Ватнхамар
38'
31'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
ГОЛ! 1:0!
К. Ольсен
Пас отдал
В. Давидсен
23'
Замена
Т. Гестссон
️️️️
Т. Томсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
0
Якуп Йохансен
ЛП
8
Трондур Йенсен
ОП
6
Халлур Ханссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
0
A. Mellemgaard
ЦФ
21
Андреас Ольсен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
17
Симон Люхингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
0
Claudio Majer
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-5-1-1
23
Томсен
2
Даниэльсен
8
Ватнсдаль
3
Давидсен
21
Хансен
8
Хендрикссон
10
Ольсен
10
Ватнхамар
13
Аскхам
14
Эдмундссон
11
Ольсен
3-5-2
21
Хоби
3
Гопель
4
Грюненфельдер
23
Хофер
19
Фроммельт
2
Брендле
14
Мейер
20
Вольфингер
8
Зеле
10
Фрик
22
Фрик
8
Хендрикссон
21
Ольсен
21
Ольсен
8
Хендрикссон
23
Томсен
12
Гестссон
12
Гестссон
23
Томсен
8
Ватнсдаль
15
Фэре
15
Фэре
8
Ватнсдаль
10
Ольсен
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Ольсен
13
Аскхам
6
Ханссон
6
Ханссон
13
Аскхам
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
Остались в запасе
Фарерские острова
Лихтенштейн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
0
A. Mellemgaard
ЦФ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
0
Якуп Йохансен
ЛП
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
17
Симон Люхингер
ЦП
0
Claudio Majer
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
17
Никола Колльман
ЦП
0
Роман Спириг
ЛЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
0
A. Mellemgaard
ЦФ
8
Бьярни Петерсен
ЦЗ
0
Якуп Йохансен
ЛП
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
Остались в запасе
17
Симон Люхингер
ЦП
0
Claudio Majer
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
17
Никола Колльман
ЦП
0
Роман Спириг
ЛЗ
18
Мануэль Микус
ПЗ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Фарерские острова - Лихтенштейн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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