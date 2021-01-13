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Расписание матчей
Суперкубок Франции
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 13 января 2021
ПСЖ
13.01.2021, среда, 23:00
Суперкубок Франции, Финал
2 : 1
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Марсель
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0
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
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Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
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08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
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0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
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