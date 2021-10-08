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Перу - Чили

08.10.2021, Пятница, 04:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Перу - Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
3 тур
14 ноября, суббота 02:00 Чили 2:0 Перу
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/2 финала
4 июля, четверг 03:30 Чили 0:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
12 октября, среда 02:30 Чили 2:1 Перу
2 тур
14 октября, среда 05:15 Перу 3:4 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/2 финала
30 июня, вторник 02:30 Чили 2:1 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2014

11 октября, суббота 03:00 Чили 3:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
23 марта, суббота 06:10 Перу 1:0 Чили
2 тур
12 октября, среда 03:45 Чили 4:2 Перу
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 02:15 Чили 1:0 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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