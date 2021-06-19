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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Венгрия - Франция

19.06.2021, Суббота, 16:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 2 тур Венгрия - Франция
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Португалия 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Венгрия 3 0 2 1 3:6 -3 2
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 19 июня 2021, 18:06

    афры недооценили цыган

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 19 июня 2021, 18:06

    Венгры молодцы!

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    Рейтинг: +479

    FCLM_FCRM 19 июня 2021, 17:50

    Давайте ещё один гол

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    Рейтинг: +55650

    MaxRnD 19 июня 2021, 17:04

    Допижонились

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