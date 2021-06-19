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Венгрия - Франция
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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы
19 июня 2021
19:31
Фото
Тысячи венгерских фанатов прошли с баннером против преклонения колена
7
17:56
Евро-2020. Венгрия обменялась голами с Францией и продлила беспроигрышную серию до пяти очных матчей
15
16:59
Капитану сборной Венгрии Салаи стало плохо во время матча с Францией
4
14:59
Канте, Погба, Бензема и Мбаппе – в старте сборной Франции на матч с Венгрией
5
Главная
Венгрия - Франция
Венгрия - Франция
19.06.2021, Суббота, 16:00 мск
Будапешт, стадион
Пушкаш Арена
Трансляция:
Россия 1
Чемпионат Европы, 2 тур
Венгрия
-
Франция
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Протокол
Таблица
Комментарии (4)
Группа F
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Франция
3
1
2
0
4:3
+1
5
2.
Германия
3
1
1
1
6:5
+1
4
3.
Португалия
3
1
1
1
7:6
+1
4
4.
Венгрия
3
0
2
1
3:6
-3
2
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Рейтинг:
+2141
diadushka
19 июня 2021, 18:06
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афры недооценили цыган
0
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Рейтинг:
+16559
Fusballer
19 июня 2021, 18:06
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Венгры молодцы!
0
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Рейтинг:
+479
FCLM_FCRM
19 июня 2021, 17:50
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Давайте ещё один гол
0
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Рейтинг:
+55650
MaxRnD
19 июня 2021, 17:04
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Допижонились
2
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