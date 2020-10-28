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Расписание матчей
Италия. Кубок
Козенца - Реджана 1919
Козенца - Реджана 1919: онлайн-трансляция 28 октября 2020
Козенца
28.10.2020, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Отменен
Реджана 1919
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Козенца - Реджана 1919
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Италия. Серия В, 34 тур
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3 : 1
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25.04.2025
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Реджана 1919
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08.05.2026
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Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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2021.08.14 00:27
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