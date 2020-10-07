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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Турция
Германия - Турция: обзор матча 07 октября 2020
Германия
07.10.2020, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Турция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
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1 : 4
28.09.2026
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