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Расписание матчей
Бавария - Манчестер Юнайтед
Бавария - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 июля 2009
Бавария
30.07.2009, четверг, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
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07.11.2026
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28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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1 : 3
25.10.2026
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Манчестер Юнайтед
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0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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