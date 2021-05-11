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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Эрзурумспор
Аланьяспор - Эрзурумспор: обзор матча 11 мая 2021
Аланьяспор
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
2 : 3
Завершен
Эрзурумспор
30'
Э. Караджа (П)
41'
Э. Караджа (П)
45+1'
Э. Рашани
73'
Э. Рашани
84'
C. Ahmet Alkılıç
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Эрзурумспор
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Э. Бекироглу
90'
+1
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
90'
+1
90'
+1
Замена
Z. Bergdich
️️️️
Э. Рашани
84'
ГОЛ! 2:3!
C. Ahmet Alkılıç
Пас отдал
O. Sert
80'
Желтая карточка
A. Teikeu
Желтая карточка
Г. Цавеллас
80'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
79'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
М. Сиопис
78'
73'
ГОЛ! 2:2!
Э. Рашани
70'
Замена
O. Sert
️️️️
O. Çelik
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
70'
69'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
Желтая карточка
С. Колкер
60'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Рашани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Караджа
41'
35'
Замена
C. Ahmet Alkılıç
️️️️
Э. Бассан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Караджа
30'
Желтая карточка
М. Пектемек
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
78
Yilmaz Guney
ЦФ
62
Yusuf Koc
ЦФ
66
Fırat Sasi
ЦФ
4-4-2
1
Киринтили
29
Мубандже
24
33
Цавеллас
29
Колкер
10
Бекироглу
11
Давидсон
6
Сиопис
10
Кутлу
9
Пектемек
7
Караджа
2-1-1-5
91
Бутко
55
17
Бассан
19
Рашани
77
10
Рикарду
15
4
88
24
75
Бингель
75
Бингель
24
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
10
Бекироглу
6
6
10
Бекироглу
6
Сиопис
92
Кадзиор
92
Кадзиор
6
Сиопис
17
Бассан
99
99
17
Бассан
88
55
55
88
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
19
Рашани
21
21
19
Рашани
Остались в запасе
Аланьяспор
Эрзурумспор
28
Марафона
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
78
Yilmaz Guney
ЦФ
62
Yusuf Koc
ЦФ
66
Fırat Sasi
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
Остались в запасе
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
78
Yilmaz Guney
ЦФ
62
Yusuf Koc
ЦФ
66
Fırat Sasi
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Аланьяспор - Эрзурумспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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