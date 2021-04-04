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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Генчлербирлиги
Аланьяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 04 апреля 2021
Аланьяспор
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
37'
Б. Кутлу
8'
М. Юханссон
82'
B. Stancu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Генчлербирлиги
90'
+2
Замена
О. Артан
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
М. Сиопис
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
B. Stancu
Пас отдал
Д. Кандеяш
77'
Замена
D. Angelo
️️️️
Х. Пехливан
77'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
S. Yilmaz
77'
Замена
L. Mugni
️️️️
M. Yildirim
69'
Замена
B. Stancu
️️️️
С. Лима
Желтая карточка
М. Сиопис
63'
61'
Желтая карточка
С. Лима
50'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
ГОЛ! 1:1!
Б. Кутлу
37'
36'
Желтая карточка
С. Дикмен
16'
Желтая карточка
Х. Пехливан
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Юханссон
Пас отдал
S. Yilmaz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
37
Yasin Davus
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-5-1-1
28
Марафона
75
Бингель
24
29
Мубандже
20
Аксой
48
Учан
6
Сиопис
11
Давидсон
92
Кадзиор
10
Кутлу
9
Пектемек
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Юханссон
15
4
Кызылдаг
11
Пехливан
26
Пирис
8
17
6
Дикмен
21
Кандеяш
91
Лима
6
Сиопис
10
Бекироглу
10
Бекироглу
6
Сиопис
21
Кандеяш
27
Артан
27
Артан
21
Кандеяш
8
26
26
8
11
Пехливан
3
3
11
Пехливан
91
Лима
9
9
91
Лима
17
10
Спиридонович
10
Спиридонович
17
Остались в запасе
Аланьяспор
Генчлербирлиги
26
El Mami Tetah
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
37
Yasin Davus
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
26
El Mami Tetah
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
37
Yasin Davus
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Аланьяспор - Генчлербирлиги
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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