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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Аланьяспор
Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 21 марта 2021
Коньяспор
21.03.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
13'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Аланьяспор
90'
+2
Желтая карточка
С. Учан
86'
Замена
H. HÃ¼seyin Acar
️️️️
А. Барейро
Замена
А. Демирбаг
️️️️
Д. Милошевич
86'
80'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
М. Сиопис
80'
Замена
Давидсон
️️️️
Г. Цавеллас
72'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
63'
Замена
М. Пектемек
️️️️
У. Гюнеш
Замена
Д. Милошевич
️️️️
А. Рахманович
59'
Желтая карточка
А. Рахманович
45'
34'
Желтая карточка
А. Барейро
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
Пас отдал
З. Битики
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
82
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
70
Секидика
17
Цикалеши
4-5-1
28
Марафона
29
Колкер
33
Цавеллас
24
29
Мубандже
6
Сиопис
20
Гюнеш
48
Учан
20
Аксой
10
Кутлу
28
Барейро
Милошевич
4
Демирбаг
4
Демирбаг
Милошевич
11
Рахманович
27
Милошевич
27
Милошевич
11
Рахманович
28
Барейро
8
8
28
Барейро
33
Цавеллас
11
Давидсон
11
Давидсон
33
Цавеллас
6
Сиопис
6
6
6
Сиопис
20
Гюнеш
9
Пектемек
9
Пектемек
20
Гюнеш
Остались в запасе
Коньяспор
Аланьяспор
6
Муса Чагыран
ЦП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Остались в запасе
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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