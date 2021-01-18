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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Эрзурумспор
Касымпаша - Эрзурумспор: обзор матча 18 января 2021
Касымпаша
18.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Эрзурумспор
72'
И. Телин
31'
C. Ahmet Alkılıç
68'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Эрзурумспор
Вторая желтая
Д. Люккассен
90'
+1
89'
Желтая карточка
O. Karakullukcu
86'
Желтая карточка
J. Szumski
Желтая карточка
К. Варга
84'
80'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
79'
Замена
M. Donald
️️️️
A. Chahechouhe
79'
Замена
А. Новиковас
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
ГОЛ! 1:2!
И. Телин
72'
71'
Желтая карточка
П. Бумаль
68'
ГОЛ! 0:2!
Рикарду
Пас отдал
A. Chahechouhe
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
66'
64'
Желтая карточка
A. Chahechouhe
Желтая карточка
Д. Люккассен
58'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
Э. Эльмали
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
C. Ahmet Alkılıç
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
Эрзурумспор
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Mitchell Donald
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
4-3-1-2
1
17
Эльмали
25
Бречка
94
Хадергьонай
32
Люккассен
35
Кара
34
Хасполат
10
Эрдоган
7
Варга
15
Ходжич
92
Телин
2-1-2-5
55
3
Да Кошта
20
Бумаль
17
Бассан
92
10
Рикарду
30
99
77
15
17
Эльмали
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
17
Эльмали
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
92
20
20
92
99
11
Новиковас
11
Новиковас
99
Остались в запасе
Касымпаша
Эрзурумспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
71
Anıl Koç
ЦП
Остались в запасе
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Касымпаша - Эрзурумспор
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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