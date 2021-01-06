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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Эрзурумспор
Истанбул Башакшехир - Эрзурумспор: обзор матча 06 января 2021
Истанбул Башакшехир
06.01.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Эрзурумспор
40'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Эрзурумспор
Замена
М. Топал
️️️️
М. Текдемир
88'
Замена
У. Учар
️️️️
Э. Вишча
88'
Желтая карточка
И. Кахведжи
82'
80'
Замена
M. Albayrak
️️️️
A. Teikeu
80'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
O. Çelik
Замена
Д. Алексич
️️️️
Н. Шадли
75'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ф. Гульбрандсен
66'
65'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Рикарду
65'
Замена
П. Бумаль
️️️️
M. Donald
64'
Замена
К. Канак
️️️️
Э. Бассан
62'
Желтая карточка
O. Çelik
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Эрзурумспор
26
Кан Канак
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
4-4-1-1
1
Бабакан
26
Понк
33
Али Калдырым
21
Текдемир
24
Епуряну
19
Озкан
89
Шадли
9
Тюрук
17
Кахведжи
10
Вишча
8
Гульбрандсен
1-3-5
30
55
17
Бассан
20
11
Новиковас
30
4
88
10
Рикарду
5
10
Вишча
33
Учар
33
Учар
10
Вишча
89
Шадли
9
Алексич
9
Алексич
89
Шадли
21
Текдемир
5
Топал
5
Топал
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
30
53
53
30
88
61
61
88
10
Рикарду
7
7
10
Рикарду
17
Бассан
26
Канак
26
Канак
17
Бассан
20
20
Бумаль
20
Бумаль
20
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Эрзурумспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Эрзурумспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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