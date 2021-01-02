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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Газиантеп
Эрзурумспор - Газиантеп: обзор матча 02 января 2021
Эрзурумспор
02.01.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
90+6'
Э. Бассан (П)
69'
K. Mirallas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Газиантеп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Бассан
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
П. Джилободжи
88'
Замена
З. Козули
️️️️
Г. Вурал
Желтая карточка
L. Schwechlen
86'
Замена
M. Murat Uçar
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
83'
Замена
M. Albayrak
️️️️
К. Канак
83'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
А. Новиковас
79'
79'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
K. Mirallas
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
M. Donald
77'
Замена
П. Бумаль
️️️️
O. Çelik
77'
69'
ГОЛ! 0:1!
K. Mirallas
Пас отдал
К. Эзер
57'
Замена
J.
️️️️
А. Ветрих
57'
Замена
Андре
️️️️
Н. Дико
56'
Замена
К. Эзер
️️️️
М. Демир
45'
+1
Желтая карточка
М. Демир
Желтая карточка
Э. Бассан
14'
11'
Желтая карточка
K. Mirallas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Эрзурумспор
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Газиантеп
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
2-3-5
30
55
26
Канак
17
Бассан
20
11
Новиковас
99
10
Рикарду
4
88
30
3-2-1-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
14
Тошка
16
77
Вурал
4
Ветрих
9
Демир
12
Дико
87
20
7
7
20
26
Канак
53
53
26
Канак
99
77
77
99
11
Новиковас
10
Мухаммед
10
Мухаммед
11
Новиковас
88
20
Бумаль
20
Бумаль
88
77
Вурал
7
Козули
7
Козули
77
Вурал
9
Демир
10
Эзер
10
Эзер
9
Демир
4
Ветрих
6
6
4
Ветрих
87
8
Соялп
8
Соялп
87
12
Дико
21
Андре
21
Андре
12
Дико
Остались в запасе
Эрзурумспор
Газиантеп
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Эрзурумспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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