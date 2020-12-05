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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Аланьяспор
Генчлербирлиги - Аланьяспор: обзор матча 05 декабря 2020
Генчлербирлиги
05.12.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
41'
Б. Эздемир
75'
Д. Кандеяш
83'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Аланьяспор
90'
+4
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
87'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
А. Гюлай
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Д. Сио
86'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
P. Polomat
86'
85'
Желтая карточка
Б. Кутлу
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Бакасетас
81'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Z. TourÃ©
81'
79'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
Давидсон
79'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
Д. Сио
78'
Замена
M. Yildirim
️️️️
Б. Эздемир
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Д. Сио
75'
Желтая карточка
P. Polomat
72'
63'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
М. Сиопис
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
B. Stancu
63'
46'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
ГОЛ! 1:0!
Б. Эздемир
Пас отдал
Д. Кандеяш
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
15
39
4
Юханссон
3
Эздемир
21
Кандеяш
6
Дикмен
13
Сио
26
Пирис
9
4-3-1-2
28
Марафона
24
29
Колкер
33
Цавеллас
3
Гюлай
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
9
Бакасетас
15
Бабакар
9
Пектемек
39
11
Пехливан
11
Пехливан
39
3
Эздемир
8
8
3
Эздемир
13
Сио
17
17
13
Сио
9
26
26
9
11
Давидсон
20
20
11
Давидсон
6
Сиопис
10
Бекироглу
10
Бекироглу
6
Сиопис
48
Учан
10
Кутлу
10
Кутлу
48
Учан
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
3
Гюлай
20
Гюнеш
20
Гюнеш
3
Гюлай
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Аланьяспор
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Генчлербирлиги - Аланьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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