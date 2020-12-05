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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Эрзурумспор
Коньяспор - Эрзурумспор: обзор матча 05 декабря 2020
Коньяспор
05.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Эрзурумспор
14'
U. Demirok (П)
63'
А. Хаджиахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Эрзурумспор
Замена
А. Карадемир
️️️️
P. Hurtado
87'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
М. Евтович
87'
87'
Замена
M. Donald
️️️️
Р. Мухаммед
87'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
А. Новиковас
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Э. Дачи
79'
Замена
️️️️
А. Бартакжи
79'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Милошевич
74'
67'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Рикарду
ГОЛ! 2:0!
А. Хаджиахметович
63'
54'
Желтая карточка
G. Kardeş
46'
Замена
И. Акдаг
️️️️
G. Obertan
18'
Замена
O. Çelik
️️️️
I. Sissoko
ГОЛ с пенальти! 1:0!
U. Demirok
14'
12'
Красная карточка
M. Murat Uçar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
33
Paolo Hurtado
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Эрзурумспор
26
Кан Канак
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
3-2-4-1
23
Сехич
89
Скубич
15
12
Гильерме
42
Бартакжи
4
Демирбаг
33
8
Евтович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
22
Дачи
1-1-2-5
26
Канак
20
Бумаль
10
Мухаммед
11
Новиковас
3
77
5
23
4
33
88
Карадемир
88
Карадемир
33
27
Милошевич
27
Шенгелия
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Евтович
6
6
8
Евтович
22
Дачи
42
Саинер
42
Саинер
22
Дачи
3
88
88
3
4
12
Акдаг
12
Акдаг
4
10
Рикарду
17
Бассан
17
Бассан
10
Рикарду
11
Новиковас
7
7
11
Новиковас
10
Мухаммед
20
20
10
Мухаммед
Остались в запасе
Коньяспор
Эрзурумспор
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Fabien Farnolle
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
Остались в запасе
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Fabien Farnolle
ВР
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Коньяспор - Эрзурумспор
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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