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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Гезтепе
Эрзурумспор - Гезтепе: обзор матча 07 ноября 2020
Эрзурумспор
07.11.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
67'
А. Новиковас (П)
13'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Гезтепе
Вторая желтая
А. Садику
90'
+3
Желтая карточка
А. Садику
89'
Замена
А. Садику
️️️️
Рикарду
86'
80'
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
З. Трипич
80'
Замена
B. Süleyman
️️️️
С. Айдогду
79'
Замена
Тити
️️️️
А. Нукан
Замена
O. Çelik
️️️️
И. Акдаг
78'
71'
Замена
Я. Каян
️️️️
K. Sönmez
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Новиковас
67'
Замена
M. Donald
️️️️
П. Бумаль
62'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Э. Бассан
62'
22'
Замена
О. Нвободо
️️️️
L. Gassama
13'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Эрзурумспор
26
Кан Канак
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
66
Burak Süleyman
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
1-1-3-5
30
44
20
Бумаль
12
Акдаг
17
Бассан
11
Новиковас
5
10
Рикарду
3
53
77
4-4-2
70
Эгрибаят
3
Михоевич
27
33
Нукан
68
Бурекович
10
Трипич
8
Айдогду
7
Акбунар
12
Гильерме
6
27
Ндиайе
10
Рикарду
19
Садику
19
Садику
10
Рикарду
12
Акдаг
88
88
12
Акдаг
17
Бассан
10
Мухаммед
10
Мухаммед
17
Бассан
20
Бумаль
20
20
20
Бумаль
27
5
Нвободо
5
Нвободо
27
8
Айдогду
66
66
8
Айдогду
33
Нукан
4
Тити
4
Тити
33
Нукан
6
20
Каян
20
Каян
6
10
Трипич
10
10
10
Трипич
Остались в запасе
Эрзурумспор
Гезтепе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
26
Кан Канак
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
28
Metin Yildirim
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
26
Кан Канак
ЦЗ
Остались в запасе
28
Metin Yildirim
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Эрзурумспор - Гезтепе
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
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