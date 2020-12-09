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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Аланьяспор
Гезтепе - Аланьяспор: обзор матча 09 декабря 2020
Гезтепе
09.12.2020, среда, 18:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
70'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Аланьяспор
90'
+10
Желтая карточка
А. Барейро
Замена
Д. Бурекович
️️️️
K. Sönmez
89'
Замена
О. Нвободо
️️️️
Х. Акбунар
89'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
З. Трипич
80'
79'
Замена
Давидсон
️️️️
Х. Бабакар
79'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
А. Озтюрк
72'
ГОЛ! 1:0!
З. Трипич
Пас отдал
Х. Акбунар
70'
69'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
K. Sönmez
65'
65'
Желтая карточка
М. Сиопис
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
Гильерме
59'
45'
Желтая карточка
С. Учан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
66
Burak Süleyman
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-2
70
Эгрибаят
3
Михоевич
33
Озтюрк
41
Эмир
7
Палули
12
Гильерме
10
Трипич
7
Акбунар
8
Айдогду
6
27
Ндиайе
3-4-1-2
28
Марафона
24
33
Цавеллас
3
Гюлай
10
Кутлу
48
Учан
20
Аксой
6
Сиопис
9
Бакасетас
15
Бабакар
28
Барейро
7
Акбунар
5
Нвободо
5
Нвободо
7
Акбунар
6
68
Бурекович
68
Бурекович
6
10
Трипич
99
99
10
Трипич
12
Гильерме
10
10
12
Гильерме
48
Учан
10
Бекироглу
10
Бекироглу
48
Учан
15
Бабакар
11
Давидсон
11
Давидсон
15
Бабакар
6
Сиопис
9
Пектемек
9
Пектемек
6
Сиопис
Остались в запасе
Гезтепе
Аланьяспор
66
Burak Süleyman
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
66
Burak Süleyman
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гезтепе - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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