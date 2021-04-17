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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 17 апреля 2021
Фрайбург
17.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
7'
Л. Хелер
22'
Р. Салаи (П)
50'
К. Гюнтер
74'
К. Гюнтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
86'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
78'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
78'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
78'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
78'
ГОЛ! 4:0!
К. Гюнтер
Пас отдал
Р. Салаи
74'
68'
Замена
С. Сане
️️️️
Т. Беккер
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Б. Сантамария
60'
56'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Сердар
56'
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Боздоган
ГОЛ! 3:0!
К. Гюнтер
50'
Желтая карточка
Д. Хайнц
29'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Салаи
22'
21'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Б. Сантамария
9'
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
Б. Сантамария
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
3
Хайнц
30
Гюнтер
7
Сантамария
27
Хефлер
7
Шмид
7
Салаи
9
Демирович
9
Хелер
4-2-2-1-1
1
Ферманн
8
Айдын
8
Беккер
12
Тиав
23
Колашинац
21
Стамбули
8
Маскарель
70
Боздоган
8
Сердар
77
Арит
21
Хунтелаар
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Сантамария
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Сантамария
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
8
Сердар
13
Мустафи
13
Мустафи
8
Сердар
8
Беккер
26
Сане
26
Сане
8
Беккер
21
Хунтелаар
9
Пасьенса
9
Пасьенса
21
Хунтелаар
70
Боздоган
13
Ут
13
Ут
70
Боздоган
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Остались в запасе
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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