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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Пардубице
Карвина - Пардубице: обзор матча 23 декабря 2020
Карвина
23.12.2020, среда, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Пардубице
13'
M. Petran
72'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Пардубице
Замена
В. Смрз
️️️️
Д. Ндефе
81'
74'
Замена
P. Langedijk
️️️️
Эвертон
72'
ГОЛ! 0:2!
D. Huf
Желтая карточка
J.
70'
63'
Замена
D. Huf
️️️️
M. Petran
54'
Желтая карточка
Т. Челюстка
Замена
M. Janecka
️️️️
Л. Чмелик
54'
Замена
J.
️️️️
К. Херц
46'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
S. Drame
46'
43'
Желтая карточка
Каду
35'
Пенальти не реализован!
Эвертон
Желтая карточка
S. Drame
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Petran
Пас отдал
Т. Солил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
21
Jean
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
0
M. Vlachovsky
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
3-2-2-1-3
0
3
Сантос
44
2
Ндефе
31
24
Херц
5
Косе
7
Острак
26
9
27
2-1-2-5
23
Сурзин
37
Челюстка
24
Солил
20
Каду
32
Эвертон
0
13
25
14
0
44
9
Чмелик
9
Чмелик
44
Чмелик
0
0
Чмелик
2
Ндефе
42
Смрз
42
Смрз
2
Ндефе
24
Херц
21
21
24
Херц
0
9
9
0
32
Эвертон
4
4
32
Эвертон
Остались в запасе
Карвина
Пардубице
0
M. Vlachovsky
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
0
M. Vlachovsky
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Карвина - Пардубице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
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2016.08.09 06:21
1
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2017.02.24 12:43
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2016.08.09 06:21
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