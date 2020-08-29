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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Ленинградец - Муром
Ленинградец - Муром: обзор матча 29 августа 2020
Ленинградец
29.08.2020, суббота, 13:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 4 тур
0 : 2
Завершен
Муром
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Статистика матча Ленинградец - Муром
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0
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Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
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2 : 0
23.11.2026
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2 : 2
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3 : 1
25.10.2026
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Муром
0 : 0
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Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Информация о матче
Стадион:
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