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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Манисаспор
Касымпаша - Манисаспор: обзор матча 19 декабря 2009
Касымпаша
19.12.2009, суббота, 14:30
Чемпионат Турции, 17 тур
3 : 1
Завершен
Манисаспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Касымпаша - Манисаспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Манисаспор
0 : 4
08.04.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
31.03.2012
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Манисаспор
1 : 3
25.03.2012
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Бешикташ
4 : 1
19.03.2012
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Манисаспор
2 : 0
11.03.2012
Мерсин Идманюрду
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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