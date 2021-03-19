Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Твенте
Херенвен - Твенте: обзор матча 19 марта 2021
Херенвен
19.03.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Твенте
89'
Желтая карточка
Н. Маркело
88'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Й. Босх
Замена
R. Kongolo
️️️️
Л. Шоне
81'
76'
Замена
Данило
️️️️
Л. Илич
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Р. Каиб
74'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Б. Нигрен
74'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
74'
Желтая карточка
П. Бохневич
71'
45'
+1
Замена
Г. Ремерато
️️️️
В. Брама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Квинси Мениг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-3-2-1
22
24
Каиб
4
Бохневич
2
Флоранус
6
ван Хеке
20
Шоне
6
Де Йонг
25
Верман
7
Халилович
8
Нигрен
7
ван Берген
4-3-1-2
16
Дроммел
24
Остерволде
4
Думич
3
Пири
24
Эбуехи
6
Брама
5
Босх
6
Зерруки
21
Илич
7
Нарсинг
11
Мениг
8
Нигрен
5
5
8
Нигрен
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
20
Шоне
21
21
20
Шоне
24
Каиб
26
26
24
Каиб
5
Босх
98
Маркело
98
Маркело
5
Босх
6
Брама
80
Ремерато
80
Ремерато
6
Брама
21
Илич
90
Данило
90
Данило
21
Илич
Остались в запасе
Херенвен
Твенте
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Херенвен - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+