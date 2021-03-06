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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Виллем II
Твенте - Виллем II: обзор матча 06 марта 2021
Твенте
06.03.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
64'
Й. Босх
81'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Виллем II
90'
+2
Замена
J. Peters
️️️️
В. Павлидис
Желтая карточка
Й. Босх
89'
87'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
Замена
Л. Илич
️️️️
Д. Остерволде
87'
Замена
Г. Смал
️️️️
C. Staring
87'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
Л. Нарсинг
86'
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
78'
Замена
Л. Селахи
️️️️
П. Ллонч
Замена
Н. Маркело
️️️️
Т. Эбуехи
65'
ГОЛ! 1:0!
Й. Босх
Пас отдал
Л. Нарсинг
64'
Желтая карточка
Г. Ремерато
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
3-3-4
16
Дроммел
4
Думич
24
Эбуехи
24
Остерволде
5
Босх
80
Ремерато
6
Зерруки
6
90
Данило
11
Мениг
7
Нарсинг
2-2-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
8
Ллонч
7
Наннели
20
11
Вридт
14
Павлидис
31
Трезор
22
24
Эбуехи
98
Маркело
98
Маркело
24
Эбуехи
7
Нарсинг
10
10
7
Нарсинг
24
Остерволде
21
Илич
21
Илич
24
Остерволде
6
5
Смал
5
Смал
6
14
Павлидис
4
4
14
Павлидис
8
Ллонч
18
Селахи
18
Селахи
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
Остались в запасе
Твенте
Виллем II
11
Дан Ротс
ПВ
7
Исса Абасс
ЛВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
6
Вут Брама
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
7
Исса Абасс
ЛВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
6
Вут Брама
ЦП
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Твенте - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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