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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Твенте
АДО Ден Хааг - Твенте: обзор матча 07 ноября 2020
АДО Ден Хааг
07.11.2020, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 4
Завершен
Твенте
76'
Х. Плегесуэло (АГ)
86'
S. Bourard
41'
К. Мениг
60'
Данило
88'
Данило
90+4'
T. van Leeuwen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Твенте
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
T. van Leeuwen
88'
ГОЛ! 2:3!
Данило
ГОЛ! 2:2!
S. Bourard
Пас отдал
М. Крамер
86'
85'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
85'
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
85'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Черны
80'
Желтая карточка
Д. Остерволде
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Х. Плегесуэло
76'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Арвейлер
75'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
А. Рацу
67'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Н. Карелис
66'
60'
ГОЛ! 0:2!
Данило
Замена
J. Goossens
️️️️
И. Элмкиес
59'
Замена
S. Bourard
️️️️
Д. Филипп
58'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
Пас отдал
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
36
Michael Mulder
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
2
Рацу
4
Дель Фабро
38
Пинас
12
Кемпер
27
ван Эвейк
10
Элмкиес
6
8
Филипп
80
Карелис
9
Арвейлер
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
6
Брама
80
Ремерато
5
Босх
18
Черны
11
Мениг
90
Данило
80
Карелис
34
34
80
Карелис
8
Филипп
10
10
8
Филипп
10
Элмкиес
11
11
10
Элмкиес
9
Арвейлер
29
Крамер
29
Крамер
9
Арвейлер
2
Рацу
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
2
Рацу
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
18
Черны
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Черны
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Твенте
36
Michael Mulder
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
15
Lassana Faye
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
36
Michael Mulder
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
15
Lassana Faye
ЦЗ
Остались в запасе
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча АДО Ден Хааг - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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