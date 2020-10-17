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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Твенте
Виллем II - Твенте: обзор матча 17 октября 2020
Виллем II
17.10.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 3
Завершен
Твенте
2'
Данило
48'
Д. Остерволде
62'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Твенте
90'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Г. Ремерато
89'
Замена
Л. Селахи
️️️️
В. Черны
84'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
84'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Й. Босх
83'
Желтая карточка
Л. Лабру
Замена
П. Глэдон
️️️️
О. Ромени
73'
Желтая карточка
М. Нелом
71'
Замена
J. van der Heijden
️️️️
Г. Саглам
66'
66'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Мениг
Желтая карточка
Г. Саглам
64'
62'
ГОЛ! 0:3!
Данило
61'
Пенальти не реализован!
Данило
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Остерволде
Пас отдал
Данило
Замена
V. Schippers
️️️️
L. Owusu
46'
Желтая карточка
С. Хольмен
45'
+2
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Д. Саддики
43'
2'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-1-4
87
Рюйтер
17
Кен
18
Нелом
8
Хольмен
27
Келерт
17
Саддики
61
Саглам
20
31
Трезор
14
Павлидис
10
Ромени
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
24
Эбуехи
5
Плегесуэло
4
Думич
80
Ремерато
5
Босх
6
Брама
18
Черны
90
Данило
11
Мениг
20
48
48
20
61
Саглам
6
6
61
Саглам
17
Саддики
10
Йебоа
10
Йебоа
17
Саддики
10
Ромени
19
Глэдон
19
Глэдон
10
Ромени
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
18
Черны
18
Селахи
18
Селахи
18
Черны
80
Ремерато
6
Зерруки
6
Зерруки
80
Ремерато
11
Мениг
7
Лабру
7
Лабру
11
Мениг
5
Босх
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
5
Босх
Остались в запасе
Виллем II
Твенте
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
Остались в запасе
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Виллем II - Твенте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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