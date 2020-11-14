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Расписание матчей
Мальта - Андорра
Мальта - Андорра: обзор матча 14 ноября 2020
Мальта
14.11.2020, суббота, 17:00
, группа D1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Андорра
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Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Андорра
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Мальта - Андорра
1
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
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