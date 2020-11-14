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Расписание матчей
Сан-Марино - Гибралтар
Сан-Марино - Гибралтар: обзор матча 14 ноября 2020
Сан-Марино
14.11.2020, суббота, 17:00
, группа D2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гибралтар
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Протокол Сан-Марино - Гибралтар
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Первый тайм
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Статистика матча Сан-Марино - Гибралтар
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Гибралтар
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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