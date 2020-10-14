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Расписание матчей
Греция - Косово
Греция - Косово: обзор матча 14 октября 2020
Греция
14.10.2020, среда, 21:45
, группа C3, 4 тур
0 : 0
Завершен
Косово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Косово
Конец матча
90'
+6
Красная карточка
Б. Кололли
Желтая карточка
А. Бухалакис
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Хасани
81'
+5
Замена
Э. Рашани
️️️️
Б. Кололли
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Лимниос
74'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Т. Бакасетас
74'
64'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Б. Целина
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Зека
63'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
П. Манталос
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Второй тайм
Желтая карточка
Д. Курбелис
41'
34'
Замена
А. Рашкай
️️️️
Ф. Лосаж
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
19'
18'
Желтая карточка
Х. Шала
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Зека
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Анель Рашкай
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-2-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
17
Хацидиакос
19
Сварнас
3
Цавеллас
22
Зека
20
Манталос
6
Курбелис
11
Бакасетас
18
Лимниос
14
Павлидис
3-2-3-1
1
Мурич
5
Дрешевич
3
Алити
2
Хадергьонай
20
Кастрати
23
Пакярада
19
Лосаж
5
Шала
17
Кололли
9
Целина
18
Лимниос
10
Пелкас
10
Пелкас
18
Лимниос
22
Зека
5
Бухалакис
5
Бухалакис
22
Зека
20
Манталос
11
Фонтас
11
Фонтас
20
Манталос
11
Бакасетас
10
Фортунис
10
Фортунис
11
Бакасетас
17
Кололли
11
Рашани
11
Рашани
17
Кололли
19
Лосаж
6
Рашкай
6
Рашкай
19
Лосаж
9
Целина
18
Хасани
18
Хасани
9
Целина
Остались в запасе
Греция
Косово
10
Христос Цолис
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
10
Христос Цолис
ЛВ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Греция - Косово
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Рой Рейншрейбер
Стадион:
Олимпийский
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