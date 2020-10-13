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Расписание матчей
Лихтенштейн - Сан-Марино
Лихтенштейн - Сан-Марино: обзор матча 13 октября 2020
Лихтенштейн
13.10.2020, вторник, 21:45
, группа D2, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Сан-Марино
Конец матча
Желтая карточка
А. Зеле
90'
+3
Желтая карточка
С. Йилдыз
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Муларони
86'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Лунадеи
Желтая карточка
Н. Хаслер
82'
Желтая карточка
Л. Мейер
81'
79'
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
Ф. Вольфингер
️️️️
Д. Брендле
75'
71'
Желтая карточка
Х. Хирш
63'
Желтая карточка
Э. Голинуччи
58'
Желтая карточка
Л. Лунадеи
Замена
Ф. Оспельт
️️️️
М. Гопель
46'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
Й. Хофер
46'
Второй тайм
Желтая карточка
Д. Брендле
23'
Замена
Л. Мейер
️️️️
М. Бюхель
8'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
18
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
17
Никола Колльман
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
19
Филипп Оспельт
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
4-4-2
1
Бюхель
18
Малин
4
Кауфманн
3
Гопель
23
Хофер
2
Брендле
13
Бюхель
18
Хаслер
8
Зеле
11
Саланович
15
Йилдыз
3-2-5
12
Бенедеттини
5
Бролли
3
Палацци
6
Росси
23
Баттистини
5
Лунадеи
21
Томаззини
17
Хирш
8
Голинуччи
10
Берарди
9
Нанни
3
Гопель
19
Оспельт
19
Оспельт
3
Гопель
13
Бюхель
14
Мейер
14
Мейер
13
Бюхель
2
Брендле
16
Вольфингер
16
Вольфингер
2
Брендле
23
Хофер
20
Вольфингер
20
Вольфингер
23
Хофер
5
Лунадеи
22
Муларони
22
Муларони
5
Лунадеи
Остались в запасе
Лихтенштейн
Сан-Марино
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
17
Никола Колльман
ЦП
21
Томас Хоби
ВР
Главный тренер
Хельги Колвидссон
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
17
Никола Колльман
ЦП
21
Томас Хоби
ВР
Остались в запасе
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Лихтенштейн - Сан-Марино
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Йорген Даугбьерг Буркардт
Стадион:
Райнпарк
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