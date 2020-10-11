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Расписание матчей
Греция - Молдова
Греция - Молдова: обзор матча 11 октября 2020
Греция
11.10.2020, воскресенье, 21:45
, группа C3, 3 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
45+3'
Т. Бакасетас (П)
51'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Молдова
Конец матча
Желтая карточка
К. Фортунис
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
П. Рацу
89'
Пенальти не реализован!
Н. Милинчану
Желтая карточка
Л. Рота
88'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Д. Курбелис
83'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
В. Павлидис
83'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Лимниос
76'
76'
Замена
П. Рацу
️️️️
А. Ионицэ
Замена
К. Фортунис
️️️️
П. Манталос
70'
Замена
Л. Рота
️️️️
П. Хацидиакос
69'
66'
Замена
Д. Марандичи
️️️️
В. Раца
64'
Желтая карточка
И. Армаш
58'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
Й. Николаеску
57'
Желтая карточка
Й. Николаеску
ГОЛ! 2:0!
П. Манталос
51'
46'
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Каймаков
Второй тайм
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бакасетас
45'
+3
45'
+1
Красная карточка
В. Посмак
17'
Желтая карточка
М. Каймаков
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Зека
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
6
Денис Марандичи
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
4-3-2-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
3
Цавеллас
17
Хацидиакос
19
Сварнас
20
Манталос
6
Курбелис
22
Зека
11
Бакасетас
18
Лимниос
14
Павлидис
3-2-2-2
12
Намашко
2
Армаш
10
Кочук
5
Посмак
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Ионицэ
9
Николаеску
20
Платика
17
Хацидиакос
15
Рота
15
Рота
17
Хацидиакос
14
Павлидис
11
Фонтас
11
Фонтас
14
Павлидис
18
Лимниос
10
Пелкас
10
Пелкас
18
Лимниос
6
Курбелис
5
Бухалакис
5
Бухалакис
6
Курбелис
20
Манталос
10
Фортунис
10
Фортунис
20
Манталос
22
Раца
6
Марандичи
6
Марандичи
22
Раца
11
Каймаков
6
Епуряну
6
Епуряну
11
Каймаков
7
Ионицэ
20
Рацу
20
Рацу
7
Ионицэ
9
Николаеску
14
Милинчану
14
Милинчану
9
Николаеску
Остались в запасе
Греция
Молдова
10
Христос Цолис
ЛВ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
10
Христос Цолис
ЛВ
13
Сократис Диудис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Александр Суворов
ЦП
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Греция - Молдова
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
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