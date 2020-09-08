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Расписание матчей
Сан-Марино - Лихтенштейн
Сан-Марино - Лихтенштейн: обзор матча 08 сентября 2020
Сан-Марино
08.09.2020, вторник, 21:45
, группа D2, 2 тур
0 : 2
Завершен
Лихтенштейн
3'
Н. Хаслер
14'
Я. Фрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Лихтенштейн
Конец матча
90'
+3
Желтая карточка
Н. Фроммельт
90'
+3
Замена
Ф. Оспельт
️️️️
Д. Саланович
90'
Желтая карточка
С. Вольфингер
87'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
Я. Фрик
77'
Замена
Н. Фроммельт
️️️️
Н. Фрик
Замена
Ф. Томаззини
️️️️
Л. Чеккароли
67'
Желтая карточка
Ф. Берарди
66'
Желтая карточка
Э. Голинуччи
52'
Желтая карточка
А. Голинуччи
50'
Замена
А. Голинуччи
️️️️
Л. Този
46'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Л. Лунадеи
46'
Второй тайм
42'
Желтая карточка
Я. Фрик
Желтая карточка
Д. Симончини
27'
14'
ГОЛ! 0:2!
Я. Фрик
Желтая карточка
Л. Чеккароли
3'
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хаслер
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Лука Този
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
15
Кевин Дзондзини
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
14
Дарио Кайзер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Филипп Оспельт
ЦФ
4-3-3
23
Бенедеттини
6
Росси
23
Грандони
6
Симончини
21
Баттистини
5
Лунадеи
21
Този
14
Чеккароли
7
Витаиоли
10
Берарди
8
Голинуччи
3-3-4
1
Бюхель
3
Гопель
18
Малин
4
Кауфманн
8
Зеле
13
Бюхель
18
Хаслер
22
Фрик
15
Йилдыз
11
Саланович
10
Фрик
21
Този
17
Голинуччи
17
Голинуччи
21
Този
14
Чеккароли
21
Томаззини
21
Томаззини
14
Чеккароли
5
Лунадеи
17
Хирш
17
Хирш
5
Лунадеи
10
Фрик
19
Фроммельт
19
Фроммельт
10
Фрик
11
Саланович
19
Оспельт
19
Оспельт
11
Саланович
22
Фрик
20
Вольфингер
20
Вольфингер
22
Фрик
Остались в запасе
Сан-Марино
Лихтенштейн
15
Кевин Дзондзини
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
14
Дарио Кайзер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Остались в запасе
15
Кевин Дзондзини
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Остались в запасе
14
Дарио Кайзер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Статистика матча Сан-Марино - Лихтенштейн
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
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