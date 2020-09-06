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Расписание матчей
Словения - Молдова
Словения - Молдова: обзор матча 06 сентября 2020
Словения
06.09.2020, воскресенье, 19:00
, группа C3, 2 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
28'
Д. Богар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Молдова
Конец матча
Желтая карточка
П. Стоянович
90'
+4
88'
Желтая карточка
В. Посмак
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Шпорар
85'
73'
Желтая карточка
А. Ионицэ
69'
Замена
А. Суворов
️️️️
В. Раца
Замена
А. Ветрих
️️️️
Х. Вучкич
68'
60'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
В. Дамашкан
Замена
С. Живец
️️️️
М. Зайц
57'
Желтая карточка
Н. Коутер
47'
46'
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Каймаков
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
Д. Богар
Пас отдал
П. Стоянович
28'
27'
Желтая карточка
В. Раца
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
5
Нино Коутер
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Словения
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
23
Неманья Митрович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Саша Живец
ЦП
14
Митя Лотрич
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
8
Райко Реп
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
23
Денис Русу
ВР
6
Денис Марандичи
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Ион Дрэган
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
4-4-1-1
1
Облак
3
Балковец
4
Блажич
17
Мевля
20
Стоянович
5
Коутер
20
Богар
24
Зайц
14
Куртич
7
Вучкич
9
Шпорар
3-3-2-2
25
Кошелев
15
Мудрак
2
Армаш
5
Посмак
22
Раца
22
Карп
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Ионицэ
20
Платика
10
Дамашкан
24
Зайц
19
Живец
19
Живец
24
Зайц
7
Вучкич
22
Ветрих
22
Ветрих
7
Вучкич
9
Шпорар
14
Крамер
14
Крамер
9
Шпорар
11
Каймаков
6
Епуряну
6
Епуряну
11
Каймаков
22
Раца
11
Суворов
11
Суворов
22
Раца
10
Дамашкан
14
Милинчану
14
Милинчану
10
Дамашкан
Остались в запасе
Словения
Молдова
23
Неманья Митрович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Митя Лотрич
ЦП
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Райко Реп
ЦП
1
Николае Чеботари
ВР
20
Ион Дрэган
ЦФ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
23
Денис Русу
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
20
Владимир Амброш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
23
Неманья Митрович
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
14
Митя Лотрич
ЦП
16
Матьяж Розман
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Райко Реп
ЦП
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
20
Ион Дрэган
ЦФ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
23
Денис Русу
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
20
Владимир Амброш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Словения - Молдова
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стожице
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