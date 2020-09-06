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Расписание матчей
Андорра - Фарерские острова
Андорра - Фарерские острова: обзор матча 06 сентября 2020
Андорра
06.09.2020, воскресенье, 16:00
, группа D1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Фарерские острова
31'
К. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Фарерские острова
Конец матча
Замена
Л. Бланко
️️️️
Х. Рубио
88'
87'
Замена
Я. Бископсте Андреасен
️️️️
К. Ольсен
72'
Замена
М. Ольсен
️️️️
Й. Бьярталид
Замена
В. Бернат
️️️️
М. Ребес
69'
Желтая карточка
М. Ребес
64'
61'
Желтая карточка
Х. Ханссон
58'
Замена
А. Ольсен
️️️️
П. Йоханнесен
Второй тайм
Желтая карточка
М. Сан Николас
45'
+2
Желтая карточка
Э. Гарсия
43'
38'
Желтая карточка
Х. Ватнсдаль
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Ольсен
Пас отдал
Х. Ханссон
Замена
А. Мартинес
️️️️
Л. Клементе
24'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
6
Льюис Бланко
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
21
Андреас Ольсен
ЦФ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
4
Ребес
5
Эмили Гарсия
2
Мартинес
5
Льовера
18
Рубио
7
Пужоль
8
Виейра
14
Алаез
10
Клементе
3-2-3-2
12
Гестссон
3
Давидсен
2
Даниэльсен
5
Наттестад
8
Ватнсдаль
16
Ватнхамар
7
Бьярталид
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Йоханнесен
11
Ольсен
4
Ребес
10
Бернат
10
Бернат
4
Ребес
18
Рубио
6
Бланко
6
Бланко
18
Рубио
10
Клементе
7
Мартинес
7
Мартинес
10
Клементе
11
Ольсен
13
Андреасен
13
Андреасен
11
Ольсен
10
Йоханнесен
21
Ольсен
21
Ольсен
10
Йоханнесен
7
Бьярталид
10
Ольсен
10
Ольсен
7
Бьярталид
Остались в запасе
Андорра
Фарерские острова
12
Икер Альварес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
20
Дан Сойлу
ЦП
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Икер Альварес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Остались в запасе
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
20
Дан Сойлу
ЦП
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Андорра - Фарерские острова
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Эстади Насьонал
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