Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Гибралтар - Сан-Марино
Гибралтар - Сан-Марино: обзор матча 05 сентября 2020
Гибралтар
05.09.2020, суббота, 16:00
, группа D2, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Марино
42'
Г. Торилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Сан-Марино
Конец матча
Желтая карточка
Л. Уолкер
90'
Замена
К. Ронан
️️️️
Л. Эннсли
83'
Замена
Д. Сержант
️️️️
Г. Торилья
81'
78'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Л. Кашаро
77'
65'
Замена
Л. Чеккароли
️️️️
К. Дзондзини
64'
Желтая карточка
Д. Симончини
46'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
М. Баттистини
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
Г. Торилья
Пас отдал
Л. Уолкер
42'
12'
Желтая карточка
Н. Нанни
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
5
Лу Эннсли
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
8
Киан Ронан
ЦП
17
Джерон Винет
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
9
Рис Стач
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Лука Този
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
3-2-3-2
23
Коулинг
17
Оливейро
6
Чиполина
20
Бритто
21
Муэли
2
Вайзмэн
5
Эннсли
22
Торилья
10
Уолкер
7
Кашаро
22
Эрнандес
3-2-2-3
23
Бенедеттини
5
Бролли
3
Палацци
6
Симончини
21
Баттистини
6
Росси
15
Дзондзини
22
Муларони
9
Нанни
10
Берарди
8
Голинуччи
5
Эннсли
8
Ронан
8
Ронан
5
Эннсли
7
Кашаро
8
Хассан
8
Хассан
7
Кашаро
22
Торилья
4
Сержант
4
Сержант
22
Торилья
15
Дзондзини
14
Чеккароли
14
Чеккароли
15
Дзондзини
21
Баттистини
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
21
Баттистини
6
Росси
17
Хирш
17
Хирш
6
Росси
Остались в запасе
Гибралтар
Сан-Марино
9
Рис Стач
ЦФ
17
Джерон Винет
ЦП
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Лука Този
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
9
Рис Стач
ЦФ
17
Джерон Винет
ЦП
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Лука Този
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Гибралтар - Сан-Марино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ануфриевс
(Рига)
Стадион:
Виктория Стэдиум
Новости команд
Все
Гибралтар
Сан-Марино
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Беларусь Гончаренко добилась крупной победы (4:0)
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Гибралтар – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Гибралтар – Андорра: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2026
23 сентября
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: кто победит в товарищеском матче 2026 года
22 сентября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Беларусь Гончаренко добилась крупной победы (4:0)
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+