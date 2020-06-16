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Викинг - Буде-Глимт

16.06.2020, Вторник, 19:00 мск Ставангер, стадион Викинг Норвегия. Элитсериен, 1 тур Викинг - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Викинг
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Викинг 3:4 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 0:2 Викинг
13 тур
29 мая, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
15 августа, суббота 19:00 Викинг 2:1 Буде-Глимт
13 тур
21 июня, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 0:3 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 3:2 Викинг
11 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Викинг 2:3 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 26 3 1 103:32 +71 81
2. Мольде 30 20 2 8 77:36 +41 62
3. Волеренга 30 15 10 5 51:33 +18 55
4. Русенборг 30 15 7 8 50:35 +15 52
5. Кристиансунн 30 12 12 6 57:45 +12 48
6. Викинг 30 12 8 10 54:52 +2 44
7. Одд 30 13 4 13 52:51 +1 43
8. Хаугесунд 30 11 6 13 39:51 -12 39
9. Стабек 30 9 12 9 41:45 -4 39
10. Бранн 30 9 9 12 40:49 -9 36
11. Сандефьорд 30 9 8 13 31:43 -12 35
12. Сарпсборг 08 30 8 8 14 33:43 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 41:57 -16 31
14. Старт 30 6 9 15 33:56 -23 27
15. Мьёндален 30 8 3 19 26:45 -19 27
16. Олесунн 30 2 5 23 30:85 -55 11
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