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Русенборг - Стремсгодсет

11.07.2020, Суббота, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Русенборг - Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
1 ноября, пятница 21:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Русенборг 0:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
20 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 4:3 Стремсгодсет
7 тур
29 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:2 Русенборг
12 тур
4 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Русенборг
2 тур
19 марта, суббота 20:00 Русенборг 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
3 тур
18 апреля, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 4:1 Стремсгодсет
11 тур
24 мая, суббота 20:00 Стремсгодсет 1:1 Русенборг
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