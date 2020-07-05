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Сандефьорд - Сарпсборг 08

05.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Сандефьорд - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Сандефьорд
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Сандефьорд 0:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 5:0 Сандефьорд
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Сандефьорд
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:0 Сарпсборг 08
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