Сандефьорд - Сарпсборг 08

|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Сандефьорд
|11 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Сарпсборг 08
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Сандефьорд
|11 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Сарпсборг 08
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|5:0
|Сандефьорд
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:0
|Сарпсборг 08
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Сандефьорд
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:0
|Сарпсборг 08